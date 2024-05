Europee. Sud chiama Nord Ragusa alle iniziative di De Luca

“Avere partecipato a un momento così intenso e ricco di emozioni ci rassicura ancora di più sulle scelte compiute in vista delle Europee. Continuiamo a fare sentire la nostra voce nonostante i tentativi di censura sistematicamente attuati nei nostri confronti”. Lo affermano Lina Bonafede, coordinatrice cittadina di Ragusa di Sud chiama Nord, e il consigliere comunale di Ragusa, Saverio Buscemi, che, in quest’ultimo fine settimana, hanno partecipato, in rappresentanza dell’area iblea, alle iniziative promosse da Cateno De Luca che, seppur in condizioni di salute non ancora buone, tanto che resta ricoverato in ospedale, ha coordinato sabato La cena degli sponsor all’hotel Villa Diodoro di Taormina, un’occasione dedicata all’autofinanziamento, e domenica l’arruolamento dei Mille a Fiumedinisi, al villaggio della Libertà, con la rievocazione storica della spedizione dei Mille. “La scelta di Cateno De Luca – ancora Bonafede e Buscemi – è una strada imboccata per farci presentare alle Europee liberi da condizionamenti delle lobby, mettendo a punto un programma frutto delle reali istanze dei territori. Quando, poi, sabato sera, la moglie di Cateno ha letto la lettera del nostro leader che si trova ancora in ospedale, abbiamo vissuto momenti molto toccanti che ci hanno consentito di unirci ancora di più al progetto che Cateno sta costruendo con uno sforzo immane. Siamo pronti a fare la nostra parte, a sostenere Libertà-Sud chiama nord con un’attenta azione di diffusione del programma che attueremo anche nel nostro territorio locale”. Ai due momenti ha partecipato anche il capitano Ultimo che è candidato con la lista messa a punto da De Luca per le Europee.

Salva