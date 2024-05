Ragusa in Movimento e le problematiche del centro storico

Il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, interviene su un argomento che resta di scottante attualità. “Puntiamo ancora una volta la nostra attenzione sul centro storico – dice – Perché, al di là delle iniziative promosse per rivitalizzarlo, ultime quelle annunciate proprio in queste ore, è innegabile che l’attenzione deve essere puntata più di ogni altra cosa sulla residenzialità. Infatti, le varie iniziative detengono un valore estemporaneo, cioè utili per il momento stesso in cui si svolgono e sicuramente possiedono la loro finalità. Ma, ultimate le stesse, si torna di nuovo a casa e il centro storico si svuota, torna a diventare tetro e invivibile come, purtroppo, è risultato essere finora. Ecco perché chiediamo all’amministrazione comunale di avviare una seria politica per le abitazioni che insistono nel centro storico, favorire i piani per tornarle ad abitare, predisporre, perché no, degli incentivi non solo per le giovani coppie ma per chi intende vivere comunque in centro storico. Se non si segue questa linea, difficilmente, nel prossimo futuro, la tendenza dello spopolamento del centro riuscirà ad essere invertita. Non è un lavoro semplice. Ne siamo consapevoli. Ma qualcuno deve cominciare a farlo. Se non vogliamo continuare a piangere sulle spoglie di quello che un tempo era una delle realtà più vive e dinamiche della nostra città e che, adesso, è diventato solo l’ombra di ciò che era allora”.

Salva