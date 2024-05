Basket. Recupido avverte la Virtus Ragusa: “Milazzo? Squadra furba e preparata”

E’ tempo di playoff: domani al PalaPadua, ore 19, la Virtus Ragusa di basket affronta gli Svincolati Milazzo in gara-1 dei quarti di finale. La formazione di coach Recupido, che ha chiuso la fase a orologio in seconda posizione (ma a pari punti con la capolista Capo d’Orlando) potrà beneficiare del fattore campo almeno fino alla semifinale. Con Milazzo, in questo campionato di Serie B Interregionale, ha già giocato due volte, vincendo entrambe le partite disputate nella prima fase.

Anche se, per il coach, si azzera tutto: “E’ tutto un altro mondo rispetto alle due partite del girone – commenta Recupido alla vigilia – Milazzo aveva una buona ossatura già in pre-season, venivano da una stagione vincente, hanno avuto difficoltà a causa degli infortuni, ma nell’ultimo periodo hanno trovato la quadra. Giocano bene a pallacanestro, è una squadra esperta, molto disciplinata e furba tatticamente. Ma anche noi abbiamo frecce importanti e siamo un roster di qualità. Le partite – spiega Recupido – vanno affrontate con grande attenzione e rispetto per le qualità degli avversari”.

La Virtus non è affatto appagata per la prima parte di stagione assai positiva. “Adesso si ricomincia da zero. Fin qui abbiamo fatto bene, ma non conta più – dice Recupido -. I playoff hanno un’emotività e fisicità diverse e quindi bisogna essere bravi ad adeguarsi al ritmo e all’intensità delle partite e a ciò che gli arbitri concederanno. Mi aspetto delle sfide molto tirate, pertanto la gestione dei momenti importanti dovrà essere più oculata, con molta più tranquillità. Ci portiamo dietro un bel bagaglio d’esperienza accumulata nel corso della stagione”. Gara-1 contro Milazzo sarà diretta dai signori Leggiero di San Tammaro (Caserta) e Puglisi di Acicatena (Catania). Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito www.virtusragusabasket.it al costo di tre euro. Gara-2 è in programma domenica 12 al PalaMilone di Milazzo. L’eventuale “bella” si disputerà al PalaPadua mercoledì 15.

