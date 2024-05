Modica. L’arma dei Carabinieri presente all’Expo della Contea

Ogni giorno l’Arma dei Carabinieri è vicina alla cittadinanza. Per rafforzare questo inscindibile connubio, il Comando Compagnia di Modica ha allestito uno spazio espositivo presso la Fiera “Expo della Contea” nella zona Caitina nei pressi del Campo Sportivo “Scollo”, attraverso il quale illustrare ai visitatori alcuni aspetti dell’attività istituzionale della Benemerita. Durante le giornate dal 1 al 5 maggio della manifestazione, che vede coinvolti altri 60 espositori e artigiani locali, l’Arma dei Carabinieri è presente con un proprio stand info-divulgativo. Agroalimentare, fitness, ecosostenibilità e turismo saranno i principali temi della fiera. Le attività che si svolgeranno in queste giornate vedranno il coinvolgimento di adulti, giovani, ragazzi e bambini, importante opportunità per la diffusione e la sensibilizzazione della cultura della legalità, anche ambientale. Lo spazio espositivo, front-office della fiera, addobbato con i colori istituzionali rosso-blu e da stampe che ritraggono figure di Carabiniere nell’attività del servizio quotidiano, è allestito con l’esposizione di alcuni mezzi in dotazione ai reparti territoriali, molto performanti, completi delle dotazioni e in assetto di pronto intervento: un’autoradio Alfa Romeo Giulia e una moto Aprilia Caponord. Nello stand sono anche esposti manichini vestiti di uniformi storiche. Non mancherà inoltre la proiezione di documentari sui molteplici settori in cui si articola l’attività dei Carabinieri, compreso il settore della Biodiversità e di promozione agli arruolamenti. Saranno presenti ogni giorno alcuni militari dell’Arma territoriale con anche una presenza al femminile, che saranno a disposizione della cittadinanza per ogni curiosità sugli eterogenei compiti e prerogative dell’Istituzione. I visitatori potranno salire a bordo dei mezzi in esposizione, interagire con le dotazioni di bordo e sfogliare le riviste istituzionali “Il Carabiniere”, “Natura” e “Fiamme d’Argento”. Agli stessi verrà consegnato un simpatico gadget istituzionale. L’Arma, dunque, accogliendo favorevolmente l’invito dell’Ente organizzatore, ha ritenuto di fornire il proprio contributo alla manifestazione che si propone tre principali finalità: informazione ai visitatori, orientamento dei giovani che intendono intraprendere la carriera militare e rassicurazione sociale alla collettività. Un ulteriore modo, questo, di manifestare la vicinanza dell’Istituzione alla cittadinanza e un momento di contatto con il cittadino al di fuori delle caserme!

