Una bambina di 10 anni è stata investita ieri a Giarratana. La minore si trovava in un bar. Quando è uscita dall’esercizio, è sopraggiunta un’auto che non ha potuto evitare l’impatto. La bambina ha sbattuto la testa. Ha riportato un serio trauma cranico per il quale è stato necessario il trasporto all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

