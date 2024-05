Ordine pubblico. Il Ragusa calcio consegna targa al Questore

Il Ragusa calcio in visita al questore Vincenzo Trombadore, a cui è stata consegnata una targa di ringraziamento per l’attività svolta sul fronte dell’ordine pubblico in occasione anche di gare di una certa complessità in cui, invece, tutto è filato liscio sul piano legato alla sicurezza. Sono stati i presidenti Giacomo Puma ed Emanuele Carnazza, unitamente all’altro presidente, Giuseppe Trapani, rappresentante legale del sodalizio, e al direttore marketing, Davide Lo Magno, a consegnare il riconoscimento al questore che ha ringraziato la società per il gradito pensiero augurandosi che la collaborazione tra le parti possa sempre essere proficua così come è accaduto nel corso della stagione che sta per chiudersi e che, invero, per il sodalizio azzurro si è già conclusa avendo disputato domenica scorsa l’ultima partita di campionato. Per l’occasione, poi, i massimi dirigenti azzurri hanno voluto consegnare una maglia speciale alla Digos sempre per manifestare il proprio ringraziamento per il grande lavoro svolto dal personale durante tutto l’anno sportivo a tutela della sicurezza e dell’incolumità della squadra e, soprattutto, dei propri tifosi.

