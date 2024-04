Modica, auto contro il palo e si ribalta. Ferito conducente

E’ rimasto fortunatamente illeso un 30enne modicano, vittima, domenica, di un incidente stradale autonomo in contrada Torre Cannata Malvagìa. Il giovane, a bordo di una Jeep Renegade, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo dell’Enel, abbattendolo. L’auto ha quindi capottato, prima di terminare la corsa incontrollata ad un centinaio di metri dal punto dell’impatto. Il conducente è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso per i necessari accertamenti. I vigili del fuoco hanno rimosso il palo dalla carreggiata.

