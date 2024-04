Wonder Italy 2024 fa tappa a Monterosso Almo

E’ partito il viaggio in moto “Wonder Italy”, un tour unico che dal 24 aprile al 1 maggio 2024 che guiderà tanti appassionati di moto provenienti da tutta Italia e dall’estero attraverso i Borghi più Belli d’Italia della Sicilia.

A partire dal 24 aprile, la carovana di motociclisti si è avventurata in un viaggio esplorativo attraverso le meraviglie della Sicilia, un’esperienza che va ben oltre il semplice percorrere strade in moto. Infatti attraverso i Borghi più Belli d’Italia, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi completamente nella ricca storia, cultura e gastronomia siciliane, scoprendo angoli di inestimabile valore che solo la Sicilia sa offrire. Sabato scorso , 27 aprile, i centauri hanno fatto tappa nel borgo Monterosso dove sono stati accolti da primo cittadino Salvatore Pagano che li ha accompagnati per la visita del Palazzo Cocuzza collaborato dalla guida l’archeologo Matteo Roccuzzo. Il sindaco Pagano ha poi presentato ai graditi ospiti il paese Monterosso e nel commiatarsi li ha invitati a tornare per soggiornarvi e poterne apprezzare le bellezze architettoniche e paesaggistiche. Nelle foto alcuni momenti dell’incontro.

