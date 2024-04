Modica ha celebrato sobriamente il 25 aprile

L’intera amministrazione comunale, consiglieri di maggioranza e di minoranza, ed anche, ex consiglieri hanno partecipato stamattina in Piazza Monumento, davanti al Monumento ai Caduti, alla ricorrenza della Liberazione. Il sindaco ha deposto una corona d’alloro per poi tracciare una breve cronistoria riguardo all’anniversario della Liberazione e della Resistenza, dedicato al valore dei partigiani di ogni fronte che, a partire dal 1943, contribuirono alla liberazione del Paese.

In Italia le formazioni partigiane si costituirono dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, per iniziativa di antifascisti e di militari del dissolto regio esercito. Inizialmente composta da poche migliaia di uomini, la Resistenza diventò un grande movimento al quale aderirono operai, contadini e dei giovani renitenti alla leva della Repubblica di Salò che portarono nell’esercito partigiano circa 300 mila persone.

Presenti anche il dirigente del Commissariato di P.S., il comandante della Guardia di Finanza, il vice comandante della Compagnia Carabinieri, il comandante della polizia locale e i rappresentanti di alcune categorie militari.

