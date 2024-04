Sgombero alloggi Iacp a Pozzallo. Parla il sindaco

Il clima di polemiche e i toni dello scontro politico in merito all’ Ordinanza Sindacale di sgombero degli alloggi dello IACP (lotto 12-13-14) di Piazzale Italia a Pozzallo, rischiano di oltrepassare ogni limite, al di là del quale si rischia di danneggiare le stesse famiglie interessate da un dramma inimmaginabile.

“Lavoriamo tutti insieme per avere più forza – precisa il sindaco, Roberto Ammatuna – e risolvere nel modo meno traumatico possibile, una vicenda che ha come protagonisti alcuni nostri concittadini che debbono essere aiutati con tutte le nostre forze. Un grazie di cuore alla Prefettura di Ragusa per il grande impegno profuso nel salvaguardare gli interessi delle famiglie così drammaticamente coinvolte, a tutela della loro integrità fisica e nelle more di una sistemazione organica e definitiva delle criticità”.

