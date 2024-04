Comiso si dota di nuova Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Il Comune di Comiso si dota della nuova Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Si tratta dell’Avvocato Karis Pace.

“Sono lieta di comunicare ufficialmente – annuncia il Sindaco Maria Rita Schembari – di aver individuato l’Avvocato Karis Pace quale garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del comune di Comiso. Sono molto felice che abbia inviato la sua richiesta di partecipazione all’avviso che abbiamo pubblicato come comune. Conosco Karis Pace come persona seria e stimata professionista e sono certa, dunque, che la sua grande esperienza, sia nell’ambito legale, sia nell’ambito più ampio di donna e di madre, sarà fondamentale nell’espletamento della delicatissima funzione che le abbiamo attribuito”.

“Per me è un grande onore – aggiunge l’avvocato Pace – essere stata selezionata da questa amministrazione e la stima che mi riserva il sindaco è sicuramente ricambiata. La mia idea relativamente alla funzione che andrò a svolgere, è quella di costruire un programma in maniera graduale, sulla base di un progetto che ho già in mente, senza naturalmente prescindere da quanto di mia competenza come Garante”.

