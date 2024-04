Modica. Controlli spazi e dehors da parte della Polizia locale

Continua il lavoro degli agenti della Polizia locale per fare rispettare le norme che regolano l’occupazione dei dehors, gli spazi e le aree pubbliche nel centro, nei quartieri storici e a Marina di Modica, dedicati al ristoro all’aperto. Un’azione che gli agenti della Polizia locale, stanno portando avanti, grazie al loro comandante, Rosario Cannizzaro ed ognuno dei suoi agenti impegnati in questo eccellente lavoro che permette di ottenere da un lato la piena osservanza della normativa in materia e dall’altro di garantire le esigenze del commercio in aree del centro, dei suoi quartieri più belli e significativi e della località turistica di Marina, particolarmente invitanti ed attrattive per chi viene a visitare la Città. Modica è da sempre un esempio di ordine e di pulizia, grazie alla perfetta sinergia e alla comunione di intenti che istituzioni ed esercenti conducono. Il lavoro degli agenti della Polizia locale serve proprio a garantire che si prosegua su questo solco, facendo in modo che vengano rispettate le regole a beneficio corale della Città e delle forme di commercio che adoperano i dehors, luogo di naturale aggregazione soprattutto nella bella stagione che è ormai alle porte

