Italia Viva. Voto fuori sede, Vittoria ne dia massima visibilità

La coordinatrice comunale di Italia Viva Vittoria, Valentina Tagliarini, e la consigliera comunale Sara Siggia intervengono a commento della possibilità fornita agli studenti fuori sede di poter votare in occasione delle elezioni europee. “La definiamo – affermano – una grande conquista di democrazia. Sono tanti gli studenti che scelgono di continuare la propria formazione fuori dal comune di residenza ed è giusto che possano esprimere il proprio diritto e dovere civico anche nelle località in cui si trovano. Invitiamo il Comune di Vittoria, che ha già provveduto ad inserire l’apposita voce sul sito istituzionale, a predisporre un banner ben visibile ed in evidenza sia sul sito che sulle pagine social così da darne notizia per tempo e raggiungere quanti più studenti interessati sarà possibile. Inoltre, ringraziamo il consigliere comunale di Ragusa Federico Bennardo per avere collaborato alla concretizzazione di un atto così importante”.

