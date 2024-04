La Motyka Bike School Modica protagonista a Messina e Palagonia

Weekend ricco di impegni, quello appena trascorso per gli atleti della Motyka Bike School Modica che sono stati impegnati su due fronti ottenendo risultati più che soddisfacenti. I giovani gialloneri modicani seguiti dai tecnici Laura Melilli e Rosario Tagliarini a Palagonia, sono stati impegnati nella seconda tappa di Coppa Sicilia FCI e a Messina in una gara di Enduro, ottenendo in entrambi i casi risultati che lasciano ben sperare per il futuro. In Coppa Sicilia a Palagonia, dopo la bella esibizione di Emanuele Ferlito nella categoria Promozionale giovanile (senza classifica), la Motyka Bike School è salita sul gradino più alto del podio con Nicolò Tagliarini che ha vinto nella categoria G2, precedendo il suo compagno di “scuderia” Simone Adamo che si è piazzato al secondo posto. Nella categoria G3, invece, Andrea Giannone ha concluso in ventiduesima posizione, mentre al ventiquattresimo posto della categoria G4 si è classificato Simone Medaglia. Nella gara di Enduro disputatasi a Messina, Elda Micieli ha vinto nella categoria “Esordienti donna”, mentre nella stessa categoria al maschile Marco La Rosa è salito sul gradino più basso del podio. Nella stessa categoria Federico Maltese ha concluso al sesto posto e Aldo Blandino in settima posizione. Nella categoria “Allievi maschile” appena fuori dal podio Manuel Bellaera, che si è classificato al quarto posto precedendo di una posizione Jacopo Bellaera che ha concluso in quinta posizione. Nella Categoria Junior maschile, infine, Ricardo Iacono ha ottenuto un onorevole decimo posto. A seguire gli atleti del sodalizio modicano in riva allo Stretto è stato il tecnico Davide Camedda. “Quelli ottenuti in Coppa Sicilia a Palagonia e a Messina nella prova di Enduro – dichiarano dalla Motyka Bike School – sono risultati che ci fanno ben sperare per il futuro e che stanno dimostrando tappa dopo tappa il grado di crescita dei nostri atleti. Siamo una scuola giovane, che vuole continuare a crescere e a migliorarsi e questi risultati sono il frutto dell’impegno e dei sacrifici da parte di tutti. Continuiamo a fare esperienza e a impegnarci al massimo in ogni singolo allenamento perchè solo con l’impegno e lo spirito di sacrificio possiamo puntare al futuro alzando magari sempre di più l’asticella dei nostri obiettivi”.

