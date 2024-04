Anziani autosufficienti? Qualche trucco perché lo siano di più

Continuare a sentirsi indipendenti nonostante il passare dell’età, è stato provato, aiuta gli anziani a sperimentare un maggior senso di benessere, di soddisfazione per la propria vita e di fiducia in sé stessi. Ecco qualche consiglio utile, allora, per rendere gli anziani più autosufficienti in casa e non solo.

Tre consigli per rendere gli anziani più indipendenti a casa e non solo

Rendere l’abitazione più a misura d’anziano è il primo indispensabile step per assicurarsi che questo continui a essere indipendente per la maggior parte del tempo e nella maggior parte delle circostanze. Quando cominciano a comparire i primi acciacchi cominciano, così, il consiglio è di rivolgersi a un architetto o un esperto di interni per rendere la casa più accessibile e adatta alle nuove necessità. Stanze e passaggi più ampi, per esempio, rendono più facile muoversi in casa anche con stampelle e deambulatori. Un servoscale può essere utile per spostarsi da un piano all’altro nelle abitazioni articolate su più livelli e quando non sia possibile riunire in un solo piano gli ambienti (cucina, bagno, camera da letto, eccetera) frequentati ogni giorno dall’anziano. I montascale curvilinei si rivelano spesso una soluzione ideale per le scale condominiali e di accesso all’appartamento, anche quando non sia possibile per ragioni di spazio o di budget installare un ascensore. Altri piccoli accorgimenti, come sostituire la doccia con una vasca con seduta o dotarla almeno di maniglioni di sostegno o installare videocamere a circuito chiuso da cui poter controllare in ogni momento cosa succede, possono aumentare la sicurezza dell’anziano in casa e di conseguenza il suo sentirsi indipendente.

Per far restare gli anziani autosufficienti il più a lungo possibile, però, gli esperti consigliano soprattutto di costruire una routine quotidiana. Il grosso del decadimento psicologico nelle persone più in là con l’età dipenderebbe infatti, per semplificare, dalla mancanza di impegni e responsabilità. Piccoli compiti come fare la spesa, prendersi cura della casa o del giardino, accudire i nipoti, partecipare alla vita di comunità aiutano l’anziano a scandire meglio la giornata e a sentirsi in questo modo indipendente e utile al gruppo di cui fa parte. Costruire una rete di sostegno è, non caso, tra i consigli degli esperti per rendere più autosufficienti le persone anziane: sapere di poter fare affidamento su più persone, piuttosto che semplicemente su figli e parenti, e sentire soprattutto che il supporto può essere reciproco e mutevole aiuta infatti l’anziano a continuare ad avere fiducia nelle proprie capacità.

Se non c’è indipendenza che non sia anche e soprattutto indipendenza economica, per rendere più autosufficienti gli anziani è essenziale infine garantire loro una buona stabilità finanziaria. Risparmi e pensione dovrebbero poter assicurare, da quando si smette di lavorare e per tutto il resto della propria vita, una certa tranquillità sul piano economico: è bene pensarci in tempo e assicurarsi di fare scelte finanziariamente oculate. Assicurazioni e investimenti possono essere una garanzia in più di una vecchiaia indipendente, sempre economicamente parlando. Una buona idea potrebbe essere, così, di rivolgersi a un consulente finanziario o altri professionisti del settore che aiutino a prendere decisioni migliori per il proprio futuro.

