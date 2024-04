Compleanno del migliore amico? Ecco 5 idee per ogni personalità

Quando si avvicinano le date dei compleanni dei propri migliori amici quasi sempre si riscontrano varie difficoltà, dovuto al non sapere mai che cosa regalare senza cadere nel banale ed evitando di acquistare qualcosa destinata sin da subito a finire in un cassetto.

Nonostante si tratta di persone che nella maggior parte dei casi si conosce da una vita, non sempre è facile anno dopo anno trovare un’idea carina, originale e utile allo stesso tempo, in grado di stupire e strappare un sorriso.

Eppure, le idee potrebbero essere infinite: basta solo pensare alla personalità del festeggiato e scegliere qualcosa che lui stesso avrebbe acquistato per sé. Se ci si trova in difficoltà nella scelta di un regalo da uomoper un compleanno in vista, ecco alcune idee.

Per l’amico che ama indossare il bello

Può capitare di avere un amico un po’ vanitoso, che ama vestirsi bene e indossare accessori particolari e stilosi. In questi casi, tra le perfette idee regalo per luisi potrebbero includere igioielli, quali bracciali, collane o orologi, da scegliere in base allo stile della persona in questione.

Se ama lo stile più classico, si può optare per un orologio dal cinturino in pelle oppure per dei gemelli. Se invece è solito vestire casual, potrebbe essere un’idea regalare un gioiello in argento. Se poi è particolarmente attento alla moda, anche un accessorio alla moda come unpaio di occhiali da sole potrebbero essere ben accetti.

Per l’amico che ama viaggiare

Se si ha un amico che ama viaggiare,comprare un regalo non dovrebbe essere poi così difficile. Oltre a biglietti aerei per mete sconosciute, viaggi a sorpresa senza conoscere la destinazione, e gite fuori porta da condividere insieme, si potrebbe anche regalare una guida su una delle località che sogna di visitare presto, oppure un accessorio utile, come uno zaino da viaggio o una valigia.

Se poi ha la passione per le escursioni e la vita all’aria aperta, libri specifici e macchine fotografiche per immortalare ogni paesaggio sono anche idee da considerare.

Per l’amico dai mille hobby

Quando pensiamo all’hobby per eccellenza le idee vanno subito a concentrarsi al bricolage, con tutti gli strumenti e le apposite cassette degli attrezzi per riparare ogni cosa o dare vita a nuovi oggetti. Tuttavia, sono centinaia le passioni che un uomo potrebbe avere, dallo sport al giardinaggio, dai videogiochi al collezionismo.

Se si ha un amico dai tanti hobby, quindi, non si avrà che l’imbarazzo della scelta, e acquistare un regalo sarà molto più semplice di quanto si pensi: capi d’abbigliamento tecnici, attrezzi da giardino, utensili da lavoro, sedie per gamer e modellini sono solo alcune delle possibilità.

Per l’amico book lover

Se il proprio amico ama leggere comprare un regalo non sarà troppo difficile. Ci si può informare bene sul genere che più preferisce oppure sbirciare nella sua libreria per farsi un’idea delle letture che apprezza particolarmente. Potrebbe essere felice di ricevere un libro di uno dei suoi autori del cuore o un nuovo romanzo che sposa bene i suoi gusti personali. Ma non solo libri. Anche fumetti e manga sono da valutare, così come accessori per la lettura particolari, come segnalibri artistici, personalizzati e realizzati a mano o luci per leggere di notte o infine ebook reader.

Per l’amico che ama la tecnologia

I regali tecnologici sono sempre molto apprezzati, soprattutto se effettivamente utili. Fra le idee dalle quali prendere spunto si possono trovare delle cuffiette bluetooth, ottime per chi sta spesso al telefono anche in macchina o per chi ascolta la musica quando fa sport, degli smartwatch o ancora mini-speaker portatili, oppure comodissime chiavette USB.

Se il regalo è di gruppo e non si ha nessun problema di budget, anche un drone potrebbe essere una bella idea, specie se il festeggiato ama la fotografia e i video aerei.

Salva