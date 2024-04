Come il mondo del web ha aiutato lo sviluppo del turismo

Il mondo di internet ha ovviamente aiutato fortemente lo sviluppo dell’era moderna proponendo soluzioni di alto profilo sia a problemi complessi che a dubbi più semplici. In pratica, il web si è rivelato utile a qualsiasi situazione, che si trattasse di un qualcosa di lavorativo, di sociale, di culturale oppure di ludico. Gli esempi da fare sono innumerevoli. Oltre a un’interazione con cinema, serie tv e apparati mediatici di ogni tipo, possiamo anche considerare il mondo del web come un fautore di svariati miglioramenti per il microcosmo dei videogiochi o dei giochi che si possono trovare all’interno dei casinò legali online, all’interno dei quali si può cominciare a giocare con i bonus free spin per un’esperienza di divertimento responsabile e sicuro.

Certamente, uno dei settori che sono stati toccati maggiormente in positivo dal web è stato quello del turismo. Internet ha rivoluzionato svariati settori sin dalla sua creazione ma forse quello del turismo è uno dei mondi che hanno beneficiato di un’attenzione sempre crescente e particolare proprio grazie alle garanzie e alle dinamiche create dal mondo virtuale.

La rete infatti è stata in grado di rendere tutto il mondo più accessibile a chiunque, andando a facilitare la scoperta di nuove destinazioni, così come anche la pianificazione dei viaggi, rendendo tutto più smart e veloce. Le maniere in cui il web ha saputo aiutare il turismo erano francamente inimmaginabili e sembra che questo particolare sviluppo sia ben lontano dall’esaurirsi o dall’essere limitato.

L’accesso alle informazioni turistiche

Uno dei cambiamenti certamente più netti ed evidenti generati dall’avvento del mondo del web nell’ambito del turismo riguarda l’accesso alle informazioni. Prima di internet, infatti, spesso reperire le info necessarie per una vacanza o un viaggio richiedeva recarsi presso guide turistiche o agenzie di viaggio, così come il pagamento di riviste a tema. Il tutto, ovviamente, in una modalità rallentata rispetto al tempo presente.

Oggi invece possiamo ammirare nel web una vasta gamma di blog o siti a tema viaggi, così come anche svariati portali in grado di fornire recensioni, consigli e dati vari su ogni destinazione raggiungibile al mondo. Questo ha favorito una forte pianificazione dei viaggi, in base alle esigenze più disparate come quelle che possono riguardare la differenza di interessi oppure – e soprattutto – le possibilità e disponibilità di budget.

Abbiamo citato proprio le piattaforme online come uno strumento di utilità estrema nell’ambito dell’organizzazione turistica. Infatti alcune di queste piattaforme – come per esempio Booking o Airbnb, per citare le più famose – hanno trasformato anche il mondo in cui i turisti possono prenotare alloggi e trasporti nell’ambito di una vacanza. La maggiore chance di confrontare prezzi e recensioni ha infatti reso tutto più accessibile, rendendo ogni viaggio anche meno rischio e dando a tutti la possibilità di prendere decisioni più sicure e veloci.

L’aspetto promozionale

Giusto sottolineare anche come il mondo del web abbia aiutato enormemente le strutture e le destinazioni turistiche nella promozione dei loro punti di forza. Attraverso i social media, uno strumento ormai diventato indispensabile e molto utile in tal senso, ogni struttura turistica può rivolgersi al target preferito per cercare di attirare una clientela che sappia apprezzare le opportunità di viaggio e di divertimento offerte.

Non solo i social, però, contribuiscono a questo miglioramento. Anche un sito o un blog strutturati correttamente con strategie di marketing ben delineate oppure con indicizzazione SEO coerente possono aiutare davvero molto nel miglioramento di una visibilità online sempre più impattante, in un mondo in cui l’abbondanza di offerte regna ormai sovrana.

Il beneficio per le economie locali e i fattori di rischio

Ne consegue, dunque, come il web abbia saputo dare una grossa mano anche alle economie meno in vista o basate su un fattore prettamente locale. Ogni destinazione turistica, anche quella più piccola o maggiormente “nascosta”, se non di nicchia, può infatti trovare una visibilità importantissima al fine di migliorare la propria percezione in relazione al mondo esterno.

Oltre a questo, c’è da sottolineare anche l’aumento – grazie anche al web – di un turismo fatto in maniera più sostenibile e responsabile, con grafiche e articoli che incentivano interazioni culturali autentiche e genuine, così come il rispetto di ogni luogo in cui si decide di recarsi.

Certamente, il turismo digitale non prevede soltanto aspetti positivi. Il pericolo più pressante, per esempio, può essere quello della sovraesposizione e, quindi, di un sovraffollamento che può generare problemi e disagi, oltre che un netto deterioramento ambientale per certe zone. Bisogna ovviamente stare attenti anche ai propri dati e alla privacy, affidandosi a portali seri e a siti che siano legali e riconosciuti come autorevoli.

In generale, comunque, il turismo ha beneficiato moltissimo dell’avvento del web. E, ovviamente, continuerà a ottenere molti benefici anche con le nuove innovazioni tecnologiche che attendono gli esseri umani

