L’Algeria sollecita l’adesione della Palestina all’ONU

Durante la recente sessione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la rappresentanza degli Stati Uniti ha posto il veto a una risoluzione presentata dall’Algeria che chiedeva l’adesione a pieno titolo della Palestina come Stato all’interno dell’organismo internazionale. La risoluzione ha ricevuto il sostegno di 12 dei 15 membri del Consiglio, mentre il Regno Unito e la Svizzera si sono astenuti durante la votazione. Ammar Benjameh, rappresentante algerino all’Onu ha esortato coloro che non hanno votato a favore della risoluzione a farlo la prossima volta. Il diplomatico algerino ha sottolineato che il sostegno schiacciante ha inviato un messaggio molto chiaro che la Palestina merita il posto che le spetta tra i membri delle Nazioni Unite. Algeria che tuttavia non si arrende, visto che presenterà nuovamente un dossier per la piena adesione della Palestina alle Nazioni Unite ha annunciato la rappresentanza del paese nord africano presso l’organismo internazionale. Benjameh ha detto che gli sforzi non cesseranno fino a quando lo Stato di Palestina non diventerà un membro a pieno titolo dell’ONU. Il problema Palestina che di fatto come Stato non esiste (solo come territorio) eventualmente guidata da chi? Dai terroristi di Hamas per caso?

