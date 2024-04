Comiso, hanno rubato ancora. Stavolta da Elcafè

Un altro negozio preso di mira nel centro storico di Comiso, esattamente in Corso Vittorio Emanuele. Stavolta è toccato a Elcafè. La vetrata è stata rotta dai soliti ignoti che, poi, hanno forzato la porta d’ingresso. I malviventi non sono stati fermati neppure dal fatto che l’esercizio si trovi in una delle arterie viarie principali, frequentata anche nelle ore notturne dalle auto di passaggio. I cittadini sono sempre più preoccupati da questi avvenimenti e chiedono che siano rafforzati i controlli sul territorio.

Salva