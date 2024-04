Torino. “Premio Galleria” al modicano Ettore Pinelli

Il Modicano Ettore Pinelli si aggiudica il “Premio Galleria” assegnato dalla Galleria Alessio Moitre di Torino con l’opera “Iceberg 3 (turquoise blue), 2022”, nell’ambito della quarta edizione di Be Natural/Be Wild, il concorso promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella rivolto a pittori e disegnatori maggiorenni, residenti in Italia, desiderosi di raccontare la natura

attraverso l’arte esprimendo la propria creatività con tecniche e stili differenti, ma avendo al centro la propria anima “wild”.

La premiazione si è tenuta venerdì 19 aprile in occasione dell’inaugurazione della decima edizione di Selvatica – Arte e Natura in Festival [1], l’evento biennale interamente dedicato alla natura e

all’ambiente che riunisce artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali con un unico fine: la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

La giuria, tra gli oltre 250 artisti che hanno partecipato al concorso, ha inoltre selezionato 20 finalisti le cui opere sono esposte in una mostra all’interno del percorso espositivo di Selvatica 2024 presso lo Spazio Cultura della Fondazione.

