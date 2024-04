On. Campo. “Sgombero alloggi Pozzallo, la Regione si attivi”

“La Regione si attivi immediatamente per appostare somme idonee a garantire la dignità abitativa delle 48 famiglie di Pozzallo che da oggi potranno perdere la propria casa”. Lo dice la deputata regionale del M5S, Stefania Campo, che questa mattina ha preso parte alla riunione urgente, in Prefettura, insieme ad altra parte della deputazione, alle forze dell’ordine e alla Protezione civile ed al sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, a seguito dell’invito del prefetto Giuseppe Ranieri di fare notificare al primo cittadino pozzallese l’ordinanza di sgombero dei lotti 12, 13 e 14 degli alloggi popolari del piazzale Italia. “Questa situazione – commenta ancora Stefania Campo – purtroppo va avanti da tempo e già la scorsa settimana, dopo l’audizione in IV commissione, avevamo avuto contezza dei gravi problemi di sicurezza e di vivibilità di questi lotti. “E’ chiaro che una soluzione vada trovata e anche al più presto. La Regione deve farsi carico di queste famiglie con cui ci troviamo in assoluta empatia: perdere la propria casa è qualcosa che è tra le più devastanti dal punto di vista psicologico. Dall’altra parte si tratta di alloggi fatiscenti e pericolanti, le cui condizioni di degrado persistono da troppo tempo e questo chiaramente, oltre a mettere a serio rischio la sicurezza degli abitanti, contribuisce non poco ad aumentare le situazioni di degrado stesso nel quartiere. E’ necessaria una soluzione che, seppur temporanea, garantisca la massima dignità a queste famiglie nelle more della ricostruzione delle palazzine. Da parte nostra, già dalle prime variazioni di bilancio faremo tutto il possibile perché la Regione apposti le somme necessarie in questo senso”.

