Modica: Sarà la Creset a gestire il servizio riscossione tributi

Il Comune di Modica ha affidato ad una società esterna la riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali ed extratributarie, al fine di garantire un servizio efficiente, efficace e trasparente. I contribuenti, potranno rapportarsi con professionisti del settore, in grado di poterli assistere nel rapporto con la fiscalità locale e supportarli nella risoluzione delle loro esigenze correlate ai tributi locali. Ogni Cittadino avrà la possibilità di rapportarsi con uffici e tecnici d’esperienza. E’ importante – scrive l’amministrazione comunale – che tutti i Modicani che, mostrando senso civico, onorano puntualmente le scadenze tributarie, dimostrando interesse per Modica, aiutando la vita della nostra Città, sostenendo i servizi che quotidianamente vengono erogati soprattutto a vantaggio delle fasce più deboli. Il senso di comunità per questa Città è fatto spontaneo e si concretizza anche in questo. In questa fase di transizione, gli uffici saranno a disposizione perché ognuno possa regolarizzare la propria posizione dilazionando il dovuto, attraverso il versamento di rate mensili sostenibili e proporzionate alla propria capacità economico-finanziaria. La società affidataria è Creset S.p.A., società partecipata al 100% da Fire Group S.p.A. che ha già attrezzato i suoi uffici nel cuore di Modica, all’ex Palazzo delle Poste di corso Umberto e che a partire da lunedì prossimo, 22 aprile 2024, è pronta a gestire ogni singola istanza di adesione e verifica volontaria, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. È possibile contattare gli addetti di Creset S.p.A. anche via telefono allo 0932 1973200 e alla mail ufficio.modica@creset.com. È pure possibile prenotare attraverso il sito www.tupassi.it o scaricando l’app sul proprio device. Combattere l’evasione e l’elusione fiscale è un obiettivo primario per garantire equità fra tutti i cittadini e servizi puntuali ed efficienti. Creset S.p.A. metterà al centro le esigenze e le possibilità di ogni contribuente, attraverso gestione, soluzioni operative ed informatiche che agevoleranno e saranno utili al risultato senza penalizzazione alcuna, nel pieno rispetto di ogni cittadino Modicano che resta l’unico riferimento di ogni azione amministrativa. Creset S.p.A. valuterà l’inserimento di personale locale per i servizi sopramenzionati. È possibile inoltrare la propria candidatura a questo link: www.creset.eu

