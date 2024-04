Liberi consorzi, al voto con elezioni di secondo grado

La Giunta regionale siciliana ha deliberato un ddl che stabilisce che i liberi Consorzi comunali (ex Province) andranno al voto con elezioni di secondo grado per eleggere i propri vertici. Il ddl, che porta la firma del governatore Renato Schifani, ora passa all’esame dell’Ars. Saranno i Sindaci e consiglieri comunali a scegliere i presidenti dei sei Liberi consorzi comunali e dei tre consigli metropolitani (Palermo, Catania e Messina) in una delle domeniche comprese tra il 6 e il 27 ottobre. I commissari straordinari, resteranno in carica fino alla costituzione dei nuovi organi. Intanto, il centrodestra punta al ritorno delle Province e dell’elezione diretta, anche se occorrerebbe prima la riforma regionale, infatti, è necessario che il Parlamento nazionale abroghi la legge Delrio.

