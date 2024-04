“Volta Pagina” ringrazia l’Ente e la cittadinanza di Vittoria per il sostegno a “Tuttiafare”

La cooperativa “Volta Pagina” esprime profonda gratitudine all’Amministrazione Comunale di Vittoria per il continuo sostegno e la fiducia dimostrata nei confronti del progetto “Tuttiafare”. Avviato nell’ottobre 2021 dalla cooperativa “Volta Pagina”, questo progetto ha facilitato l’inserimento e la riqualificazione di individui svantaggiati nel mercato del lavoro, fornendo loro concrete opportunità di crescita e inclusione sociale.

Grazie agli incarichi conferiti dal Comune di Vittoria, come ad esempio la recente pulizia straordinaria del Palazzo Henriquez, i lavoratori di “Tuttiafare” hanno potuto dimostrare il loro impegno e dedizione, nonché la loro professionalità. Gli affidamenti da parte del Comune di Vittoria non hanno rappresentato soltanto un’iniziativa encomiabile in sé, ma hanno costituito un impegno tangibile per la costruzione di una comunità inclusiva e solidale.

L’esempio dell’Amministrazione Comunale, infatti, ha ispirato privati cittadini ad affidare a “Tuttiafare” lavori di pulizia e manutenzione, giardinaggio, sistemazione del verde di villette e giardini.

“Desideriamo ringraziare sia l’Amministrazione Comunale che la cittadinanza di Vittoria – ha dichiarato Rodolfo Ficicchia, responsabile del ramo aziendale “Tuttiafare” – per la sensibilità dimostrata nell’aver scelto la cooperativa per l’esecuzione di lavori di pulizia e manutenzione. Il loro sostegno è fondamentale per il nostro impegno continuo nella promozione dell’inclusione sociale e lavorativa. Guardando al futuro, auspichiamo che questo trend di inclusione e sostegno possa crescere, offrendo opportunità lavorative significative a coloro che ne hanno maggiormente bisogno”.

