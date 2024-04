Bilancio positivo a Ragusa per gli eventi sportivi

“A 4 mesi dall’inizio dell’anno e quindi anche del calendario dei grandi eventi sportivi – afferma il sindaco, Peppe Cassì – il bilancio è già positivo: tutte le manifestazioni hanno registrato grande partecipazione, spesso in buona parte di persone provenienti da diverse parti della nostra regione e non solo. Di fatto le tante e diverse discipline sportive che a Ragusa trovano casa contribuiscono ad animare un flusso turistico costante e a destagionalizzare la nostra città come meta turistica. Ci prepariamo non soltanto a vivere i prossimi eventi, ad accoglierli al meglio in impianti operativi e forti di un sistema ricettivo che piace e attrae, ma anche a inserire nuove iniziative sportive”.

“È con piacere che arricchiamo il nostro calendario con altre discipline sportive -prosegue l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – a cominciare proprio da questo weekend, che vedrà la prima tappa del Campionato italiano di windsurf giovanile, e la già fissata giornata di serie A di torball, sport dedicato ai non vedenti. Inoltre, per la sua storicità e per l’affetto che lega tutti i ragusani a questo evento, abbiamo inserito in calendario anche la prossima Marcialonga AVIS, che si terrà il prossimo 12 maggio.

Sempre a maggio, e con grande piacere, accoglieremo Gioia, nipote di Gino Bartali, e Michela, pronipote di Girardengo, per parlare di due grandi del ciclismo in occasione della presentazione del libro “Gino Bartali, mio papà” che si terrà a Marina il 18 maggio in apertura della Barocca, ciclostorica Iblea tappa del Giro d’Italia d’Epoca e che segue all’altro nostro grande evento ciclistico che abbiamo presentato a Bologna alla Fiera del Cicloturismo, ovvero la Granfondo, in programma dal 26 al 28 di questo mese e che presenteremo in conferenza stampa martedì 23 alle ore 11.00.

Con equitazione, minirugby, minivolley, triathlon, due importanti eventi di basket, torneo internazionale di calcio a 5 per forze di polizia nazionale ed estere e uffici migrazione e asilo, salto a ostacoli per disabili e reining al maneggio comunale, ogni settimana a Ragusa sarà avvincente, competitiva e carica di tutti i valori che lo sport porta con sé.

E siamo solo ai primi sei mesi dell’anno. Stiamo lavorando al secondo semestre e già possiamo anticipare che abbiamo aderito alla giornata nazionale “Sport City Day” organizzata dalla Fondazione Sport City, che il 22 settembre in più di 100 città italiane prevederà una giornata nazionale dedicata alla promozione di sport e benessere. Parteciperemo e organizzeremo, coinvolgendo tutte le società che lo vorranno, una giornata diffusa, dedicata a questo tema in più punti della città.

A questo link trovate il calendario fino a giugno, a cui presto seguirà quello dle prossimo semestre: https://www.comune.ragusa.it/it/events/grandi-eventi-sportivi “.

