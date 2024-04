22 aprile, Ragusa. Giornata Nazionale della Salute della Donna

In occasione della “Giornata Nazionale della Salute della Donna” il 22 aprile, con inizio alle 16.30 presso il Centro Commerciale Culturale Mimì Arezzo di via Giacomo Matteotti a Ragusa si terrà un incontro su “Attività di informazione e comunicazione sulle demenze e le differenze di genere per una sana longevità”.

Saranno presenti il Commissario Asp di Ragusa Giuseppe Drago, il sindaco Peppe Cassì, l’assessora alle Pari Opportunità Elvira Adamo e l’assessore alla Sanità Giovanni Iacono che porgeranno i saluti istituzionali agli intervenuti.

Relazionerà il neurologo Antonello Giordano.

Modererà la presidente della Consulta Femminile del Comune di Ragusa Gianna Miceli.

