Vittoria. Andrea La Rosa nuovo segretario cittadino Forza Italia

Andrea La Rosa, già presidente provinciale del movimento politico Sviluppo ibleo, è il nuovo segretario di Forza Italia nella città di Vittoria. La nomina è stata formalizzata in questi giorni da parte del segretario provinciale Giancarlo Cugnata. “Come sai – scrive Cugnata a La Rosa nella nota in cui determina l’incarico – da quando il congresso di Forza Italia mi ha affidato l’incarico di guidare il partito, ne ho intrapreso la riorganizzazione con lo scopo fondamentale di proseguire l’importante eredità politica del presidente Berlusconi. Con questo spirito, è stata mia cura convocare la segretaria provinciale con all’ordine del giorno l’organizzazione territoriale. Acquisito agli atti il tuo curriculum e la tua disponibilità a rappresentare i valori di Forza Italia nel territorio di Vittoria, il direttivo provinciale, su mia proposta, all’unanimità dei presenti, ha deciso di conferirti l’incarico di segretario di Fi nella città di Vittoria. Sono certo che svolgerai questo incarico con passione ed impegno, con lo scopo di dare nuovo slancio alle attività del nostro partito, promuovendo la nostra identità. Sarà tuo compito guidare il partito nella tua città individuandone la classe dirigente che riterrai all’altezza del compito”. Dice La Rosa: “Siamo pronti per questa nuova sfida che ci permetterà di garantire la giusta sintesi alle esigenze della nostra collettività. E’ un percorso stimolante che ci consentirà di portare avanti le necessità di quest’area affinché le stesse possano essere soddisfatte. Ringrazio il segretario Cugnata e l’intera Forza Italia per avere pensato a me. Mi sono già messo in moto con l’obiettivo di radicare il partito nell’intera città e a Scoglitti”.

