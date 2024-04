Mucca salvata grazie all’intervento in elicottero dei vigili del fuoco

Una mucca è precipitata in un burrone in contrada Gisirella a Modica. Per poter recuperare l’animale c’è voluto l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco, che ha sorvolato per qualche ora il cielo della città in cerca della mucca. Dopo averla individuata, si sono calati sul posto, hanno dovuto prima imbracarla con apposite funi di sicurezza, sedarla con l’aiuto di un veterinario, e poi sollevarla con l’ausilio del gancio baricentrico. Alla fine, si può dire che è stato un giorno “fortunato” per la povera mucca che è stata comunque, portata in salvo sana e salva.

