Modica. I corsi per adulti di Estetica e Acconciatura

Non è mai troppo tardi per inseguire un sogno. Soprattutto se questo sogno è quello di lavorare nel settore del benessere, estetica o acconciatura che sia. La sede ESFO di Modica organizza infatti i primi corsi riservati ad un pubblico adulto che vuole conseguire la qualifica o l’abilitazione per lavorare in uno di questi due settori. I corsi saranno autofinanziati e si terranno di pomeriggio. Consistono in materie tecniche e materie di base collegate alla gestione di un’attività commerciale del settore benessere tra cui psicologia, accoglienza del cliente, merchandising, gestione social. L’unico requisito per parteciparvi è aver effettuato almeno 10 anni del percorso di formazione scolastica, dunque aver frequentato, fino all’obbligo dei 16 anni, una scuola di istruzione superiore. I corsi si articolano in due corsi al termine dei quali verrà rilasciata la qualifica professionale che permetterà di essere regolarmente ingaggiati, ed un terzo anno che terminerà con un esame idoneo al conseguimento dell’abilitazione professionale, il vero e proprio lasciapassare per aprire una propria attività. Per qualsiasi informazione è possibile inviare un messaggio whatsapp al numero 3278469530 lasciando il proprio recapito per essere ricontattati.

Salva