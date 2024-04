I 10 migliori podcast di poker del 2024

Negli ultimi anni, i podcast riguardanti il gioco del poker sono cresciuti in modo esponenziale grazie a tantissimi appassionati che li seguono con cadenza settimanale. Si tratta inoltre di programmi che forniscono contenuti preziosi in quanto vengono forniti strategie, aneddoti, notizie varie o appuntamenti per importanti tornei. Anche nel 2024 questi podcast stanno andando in onda e tra i tanti ce ne sono 10 considerati dagli utenti come i migliori in assoluto.

Thinking Poker

Il podcast Thinking Poker viene pubblicato settimanalmente ed è uno degli spettacoli più interessanti che riguardano il gioco del poker online e classico. Si tratta tra l’altro di un mix di strategie, stile di vita e notizie su eventi di entusiasmanti con interviste esclusive con celebrità del settore e da cui è possibile imparare molto.

Red Chip Poker

Il podcast Red Chip Poker offre sessioni di mini-coaching e interviste con persone che risultano molto interessanti. Con oltre 3,5 milioni di download , questo spettacolo è cresciuto in popolarità nel corso degli anni, grazie anche al conduttore che discute di strategie di alto livello alternate ad interviste con esperti del settore.

Chasing Poker Greatness

Chasing Poker Greatness è un podcast settimanale sul poker condotto che consente agli appassionati di vivere il gioco dietro le quinte con alcune delle figure più leggendarie e con campioni di livello mondiale che spiegano dettagliatamente come lo sono diventati e quali strategie preferiscono in genere adottare.

The Rake

The Rake è un podcast sul poker tratto dal sito di formazione di Phil Galfond, Run It Once. Presentato da Jamie Kerstetter e Marle Cordeiro, questo programma tiene aggiornati gli appassionati su tutti i pettegolezzi e le notizie riguardanti il mondo del poker, e che ogni settimana coprono di tutto, dagli scandali alle sfide più esaltanti.

Smart Poker Study

Sky Matsuhashi è un giocatore che soltanto poche persone non conoscono; infatti, in carriera nei tornei di poker ha vinto sei braccialetti WPT. Nel podcast Smart Poker Study svolge il ruolo di conduttore e racconta un numero incredibile di entusiasmanti episodi che spaziano dalle interviste all’insegnamento dei dettagli del poker.

Poker On The Mind

Il podcast Poker On The Mind , condotto da due coach di Red Chip Poker ossia Tricia Cardner e Gareth James, è il mix perfetto tra strategia e concentrazione mentale del gioco con quest’ultima che viene esaltata maggiormente poiché se forte , si rivela importante per tutti i giocatori che si siedono ad un tavolo verde di un casinò o partecipano ad una sessione in quelli online.

DAT Poker Podcast

DAT Poker Podcast è uno spettacolo condotto da Daniel Negreanu, Adam Schwartz e Terrence Chan (il titolo dello spettacolo prende la prima lettera di ciascuno dei loro nomi). Ogni settimana, questi tre esperti del poker discutono sulle ultime novità che lo riguardano, forniscono opinioni in merito e approfondiscono contenuti strategici, intervistando a turno alcuni professionisti.

Just Hands Poker

Il podcast Just Hands Poker come si evince dal titolo stesso si concentra sulle mani (hand) di poker. Presentato da Jackson Laskey e Zach Resnick, questo spettacolo ne analizza le più famose in un modo che ogni giocatore possa trarne benefici sperimentandole di persona. Molte delle mani provengono in genere da giochi dal vivo, quindi seguirle seppur possa sembrare complicato all’inizio, ci si abituerà presto per memorizzarle e metterle in pratica.

PokerLife

Come suggerisce il nome, il podcast Poker Life si concentra principalmente sullo stile di vita dei giocatori di poker e su tutti i suoi aspetti. Joey Ingram, il conduttore è lui stesso un giocatore di poker e spesso nel programma ospita alcune delle più famose celebrità del settore e discute con loro di vari argomenti. Il Podcast di Poker Life copre sia il poker dal vivo che quello online, quindi seguirlo, si può imparare molto.

Ante Up Magazine

Il podcast Ante Up Magazine è il più vecchio in circolazione; infatti, è stato introdotto nell’anno 2005 e fornisce informazioni sul gioco del poker a 360 gradi e viene trasmesso un paio di volte al mese. Seguirlo significa essere sempre informati sui tornei in corso e su quelli prossimi a disputarsi, oltre che apprendere interessanti nozioni e strategie da adottare da esperti del tavolo verde dei casinò e da quelli che invece vanno per la maggiore sul panorama online.

