Scuderi, sicurezza a Vittoria. Dall’Amministrazione tutto tace

“Non possiamo non tornare a ripetere che esiste un problema mirato. Ed è essenziale che l’amministrazione comunale faccia sentire la propria voce. Noi, per quanto ci riguarda, faremo la nostra parte con il governo nazionale creando le condizioni affinché possano essere incrementati gli organici. Ma per quanto riguarda il presidio sul territorio, deve essere l’amministrazione comunale a creare le condizioni affinché possa davvero attuarsi garantendo quella sicurezza auspicata dall’intera collettività”. Parola del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che interviene dopo che una cartolibreria del centro, nei pressi di via Cavour, è stata presa di mira dai soliti ignoti e dopo la rissa di ieri sera in piazza del Popolo. “Lo ribadiamo – continua Scuderi – occorre sforzarsi, da tutte le parti, per garantire adeguati standard di sicurezza volte alla tutela delle attività commerciali sempre più messe a dura prova dalla crisi e da atti delittuosi che ne condizionano le performance economiche. E occorre garantire piena sicurezza alla collettività. Rimaniamo perplessi perché non si è ancora saputo organizzare, da parte dell’amministrazione comunale, cercando di coinvolgere le forze dell’ordine, un piano complessivo che eviti il ripetersi di episodi simili. A fronte di un magro bottino, e parliamo del furto alla cartolibreria, i danni causati, tutti in carico al commerciante, sono stati enormi. Un altro, poi, l’aspetto da approfondire. Dalla visione delle immagini di telesorveglianza, sembra che a eseguire il furto con effrazione siano stati alcuni giovani locali, forse minori. E quindi, in questo caso, si pone un’altra questione: ma vogliamo avviare un serio piano per il recupero qualitativo di questi ragazzi e cercare, soprattutto, di evitare che le future generazioni incappino in fenomeni così spiacevoli? Ma quanti casi del genere dovremo ancora citare prima che ci si decida a intervenire? Vittoria ha bisogno di risposte. E devono arrivare prima di subito”.

