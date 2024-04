Omicidio Ramasc a Scoglitti. Imputato condannato a 10 anni

Ul Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato, ha inflitto dieci anni di carcere, col giudizio abbreviato, al rumeno Dumitru Dolhoniuc, 45 anni, accusato dell’omicidio del connazionale Vasile Romasc, 43 anni, ucciso il 20 marzo dell’anno scorso nelle campagne di Scoglitti. L’imputato si trova rinchiuso in carcere. Il processo si è celebrato presso il Tribunale di Ragusa e non in Corte d’Assise a Siracusa, dopo la richiesta di immediato della Procura.

Il Gup ha accolto le richieste del pubblico ministero, Ottavia Polipo. Subito dopo i fatti i carabinieri del comando provinciale avevano il fermo di indiziato di delitto, disposto dal pm Marco Rota. Era stato l’imputato ad allertare il 112 e, poi, ad accompagnare gli inquirenti sul posto. Nel corso delle attività di primo intervento e di sopralluogo, effettuate dai carabinieri, sono stati sentiti tutti gli occupanti dell’abitazione.

