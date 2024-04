Inaugurato lo Sportello del Cittadino a Santa Croce Camerina

Un nuovo front office, al servizio della cittadinanza, che consentirà di avere un punto di contatto diretto con i servizi offerti dal Comune. Ha aperto questa mattina, a Santa Croce, in via Carmine 95, lo “Sportello del Cittadino”. Lo Sportello del Cittadino consentirà alla cittadinanza di poter avere a disposizione un accesso rapido e veloce ai servizi dell’Ente, potenziando l’attività di informazione e comunicazione nonché l’esercizio del diritto di informazione e promuovendo, al contempo, la conoscenza dei servizi offerti dall’Ente stesso, in particolar modo per ciò che concerne l’online e l’amministrazione digitale. Questa mattina l’inaugurazione alla presenza della Giunta e del presidente del Consiglio comunale. “Il personale dello Sportello del Cittadino – spiega il sindaco Peppe Dimartino – aiuterà e assisterà l’utenza nelle modalità di accesso on-line per la richiesta di atti, certificazioni e l’invio di istanze telematiche nonché illustrerà il funzionamento degli strumenti digitali. Inoltre i cittadini potranno compilare modulistiche per segnalazioni e reclami, ricevere informazioni sulla struttura organizzativa del Comune e sull’ubicazione e sugli orari di ricevimento degli uffici, ma anche trovare uno spazio dedicato per le informazioni e la promozione turistica e per il servizio InformaGiovani, con la possibilità di ricevere informazioni su bandi di concorso, offerte di lavoro, orientamento e anche supporto nella compilazione di curriculum vitae e lettere di presentazione. Sin dal nostro insediamento abbiamo messo come punto fermo quello della maggiore apertura possibile delle porte del Comune ai cittadini, nel segno della trasparenza e dell’accessibilità”.

Salva