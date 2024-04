Ieri giornata di relax per l’Avimecc Volley Modica

Giornata di relax ieri per tutti i componenti dell’Avimecc Volley Modica, che insieme alle famiglie si sono ritrovati in una location immersa nelle campagne modicane per brindare al buon campionato dei biancoazzurri che dopo aver centrato i play off sono stati eliminati agli ottavi dalla Smartsystem Fano.

Prima del “rompete le righe” il DG Luca Leocata, il presidente Ezio Aprile e tutti i componenti della dirigenza modicana hanno voluto ringraziare tutti i giocatori che hanno fatto parte della famiglia Volley Modica in questa stagione e magari darsi appuntamento più avanti, dopo le meritate vacanze per capire se ci siano le condizioni per continuare con molti di loro anche la prossima stagione.

Artefice principale di questa bella stagione è stato sicuramente coach Enzo Distefano che con il suo vice Salvo Nicastro e tutto lo staff tecnico ha lavorato con la massima attenzione sin dal primo giorno riuscendo a far crescere un gruppo giovane di di grande qualità tecniche e umane.

“Anche se abbiamo concluso la stagione con due sconfitte ai play off contro la “corazzata Fano – spiega Enzo Distefano – quella appena andata in archivio è stata una stagione positiva. Abbiamo centrato il nostro obiettivo che era quello di migliorare la stagione precedente poi sono arrivati i play off grazie all’entusiasmo che ci siamo portati dietro dalla prima giornata fino all’ultima palla giocata ai play off e questo è dovuto sicuramente alla fiducia della società che ha riposto in noi anche e soprattutto nei momenti più difficili della stagione, ma soprattutto al lavoro e al sacrificio dei ragazzi durante un campionato lungo e impegnativo. Ora dopo i saluti di fine stagione – continua – si dovrà pensare alla programmazione iniziando dalle riconferme. Le stagioni si fanno sempre più impegnative, le altre squadre si stanno già muovendo sul mercato,quindi anche per noi è il momento di iniziare a lavorare sul futuro. Si dovrà ripartire dall’entusiasmo che i ragazzi hanno messo ogni giorno durante la stagione, credo che uno zoccolo duro va sempre mantenuto, quindi credo sia logico ripartire dal gruppo dei senatori per poi guardarci bene intorno e prendere le giuste decisioni. Modica – conclude Enzo Distefano – è una città con una grande cultura e una grande realtà pallavolistica e lo ha dimostrato negli anni,ma quest’anno in particolare i tifosi ci sono stati veramente vicino e questa vicinanza è stata sentita da tutti, dallo staff alla società e soprattutto lo hanno avvertito i giocatori, quindi è d’obbligo rivolgere ai tifosi un doveroso e sentitissimo grazie”.

Nonostante la stagione non sia ancora del tutto conclusa, perchè da domani ci saranno in campo le formazioni under 17 e under 19 che dopo aver centrato la promozione in serie C, si giocheranno le finali regionali di categoria, il presidente Ezio Aprile traccia un bilancio che, visti i risultati ottenuti lasciano ben sperare per il futuro.

“Stagione soddisfacente sotto tutti i punti di vista – sottolinea Ezio Aprile – perchè abbiamo lottato fino alla fine in ogni campionato che abbiamo affrontato. Con la prima squadra abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, anche se probabilmente avremmo potuto piazzarci leggermente meglio in regolar season, ma è anche vero che non siamo stati una comparsa, ma siamo stati protagonisti anche nei play off dove abbiamo reso la vita difficile in entrambe le gare a una corazzata come Fano. Ora inizieremo a programmare per la prossima stagione. Con la seconda squadra abbiamo vinto il campionato di serie D in un clima entusiasmante con una squadra composta tutta da giovani under 19 e under 17 che si sono fatti valere anche in un campionato di categoria. Siamo ancora in corsa nella fase regionale under 17 e under 19 e questa settimana affronteremo le semifinali e credo che anche in questi campionati con i nostri prodotti del vivaio venderemo cara la pelle. Ieri è stata una giornata rilassante che ci è servita per salutare i nostri atleti che ora si godranno un meritato periodo di riposo dopo una stagione di grandi sacrifici. Noi da questa settimana inizieremo a programmare e a tirare le linee per il futuro. Futuro che – continua – non potrà prescindere dalla riconferma di Enzo Distefano per tutto quello che ha dato in questa stagione. Noi come società non avevamo dubbi sulla sua preparazione e la sua professionalità. Enzo Distefano è con noi ormai da parecchi anni, ma alla sua prima stagione in serie A3 ha dimostrato tutto il suo valore tirando fuori il massimo da tutti gli atleti che ha avuto a disposizione. Approfitto per ringraziare tutti gli sponsor che ci permettono di portare avanti questo progetto che ci vede da sei anni in un campionato di serie A e anche i nostri tifosi che anche con la formazione di serie D ci hanno dato una grossa mano di aiuto e che ogni settimana al “PalaRizza” non ci hanno fatto mancare il loro sostegno .

Salva