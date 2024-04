Calcio, “Modica sei bellissimo”. Play off più vicini

Un Modica schiacciasassi chiude la pratica Misterbianco con un netto 6-1 che vede i rossoblu mettere a segno la terza vittoria consecutiva con i playoff che si avvicinano sempre di più. Dopo lo 0-6 di sette giorni prima contro il Real Siracusa, i rossoblù si ripetono in quantità. Che qualcosa sia cambiano nella formazione del presidente Peppe Rizza è facilmente intuibile, che la compagine si così devastante, non lo si ipotizzava nemmeno.

“Siamo evidentemente in salute e questo non era affatto scontato – dichiara il patron Mattia Pitino – dal 6 febbraio siamo ripartiti con la stessa convinzione di inizio campionato, continuare a lavorare e provarci fino alla fine perchè i verdetti vanno visti solo a fine stagione. Questi ragazzi, nei momenti più difficili hanno saputo incassare le critiche, ora stanno lavorando e hanno dimostrato di reagire da professionisti e si meritano gli elogi e le soddisfazioni che si stanno prendendo. Voglio ringraziare mister Settineri e il preparatore atletico Privitera per il loro lavoro se oggi siamo vicini ai playoff il grande merito va anche a loro. Mi auguro senza dubbio che il prossimo anno saremo ancora con loro. Voglio complimentarmi con l’Enna per la vittoria di questo girone e per la loro promozione, complimenti quindi alla società e alla città”.

