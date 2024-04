Modica Calcio macchina di gol. Ne fa sei anche al Misterbianco

Il Modica è diventato una macchina di gol. Ne ha fatti sei anche al Misterbianco che, al “Vincenzo Barone” è andato sotto già al 3’ su calcio d’angolo che ha visto Diop saltare più in alto di tutti e ad insaccare. Al 10’ il raddoppio con un gran tiro di Palermo. Al 23’ palo di Savasta, riprende Cacciola e segna. Il gol, però, viene annullato per fuorigioco. Lo stesso Savasta realizza, poi, al 26’, il suo diciannovesimo gol.

Nella ripresa al 5’ va in gol ancora Savasta su assist di Cacciola e al 40’ Ballatore va per la fascia di sinistra e offre con assist per Luca Palmisano che fa poker.

Il Misterbianco riesce ad accorciare al 72’ Scapellato ma il Modica reagisce e segna 1’ dopo con un missile di Cacciola.

