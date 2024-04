Modica, per San Giorgio suoneranno tre bande

Sciolto il nodo: per i festeggiamenti in onore di San Giorgio, co-patrono di Modica: suonerà anche il Corpo Bandistico cittadino. In un primo momento escluso a vantaggio di una banda di Comiso. Tutto ciò aveva determinato polemiche tanto che è dovuto intervenire il sindaco per sanare la questione. Alla fine, oltre a quella di Comiso, suoneranno la “Belluardo- Risadelli” ed il Corpo Bandistico “Città di Modica”. Pare che l’esclusione di quest’ultima fosse stata determinata da un’eccessiva richiesta economica.

