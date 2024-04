Furto con scasso in una dolceria di Comiso

Furto con scasso ieri sera, intorno alla mezzanotte, in una dolceria del centro di Comiso. A lanciare l’allarme è stata la proprietaria dell’attività commerciale.Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia di Stato che hanno subito visionato le immagini delle video camere di telesorveglianza di cui il locale è dotato. Attaccato al locale c’è una rivendita di tabacchi che però non è stata toccata anche se l’ambiente è unico con il negozio di dolciumi. Ingenti i danni arrecati al locale ed il tutto solo per una manciata di pochi euro che erano stati lasciati nella cassa.

