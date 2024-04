Ragusa. Incontro in Prefettura col Presidente Nazionale UNICEF

Il Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri ha splendidamente ricevuto la Presidente Nazionale di UNICEF Italia Carmela Pace, accompagnata dalla Presidente Provinciale del Comitato UNICEF di Ragusa Elisa Mandarà.

La Presidente Pace è stata invitata nel capoluogo ibleo per condurre un intervento alla quarta edizione del Gran Galà della Cultura e della Legalità, evento di attivo impegno sociale nella lotta alla criminalità, della valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico della Sicilia.

Alle studentesse ed agli studenti presenti la Presidente Nazionale di UNICEF Italia Pace ha rivolto una lectio magistralis sui diritti di cui ogni minore è titolare, avviando il discorso dalla centralità della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’occasione iblea è stata foriera di una importante collaborazione tra l’UNICEF e la Prefettura di Ragusa. Il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa realizzerà l’evento provinciale di celebrazione del Cinquantesimo Anniversario di UNICEF Italia, che cade proprio in questo 2024, in collaborazione con la Prefettura di Ragusa, grazie alla generosa disponibilità di Sua Eccellenza il Prefetto Giuseppe Ranieri.

La Presidente Provinciale Elisa Mandarà è già al lavoro sull’iniziativa, che avrà versanti civili ed artistici, e che beneficerà del prezioso supporto della Presidente Nazionale Pace e della lucida presenza del Portavoce Nazionale di UNICEF Italia Andrea Iacomini.

L’appuntamento al Palazzo del Governo di Ragusa ha conosciuto l’incontro tra l’UNICEF e diverse istituzioni, ospitate dal Prefetto Ranieri, collaborato dal suo Capo di Gabinetto Rosanna Mallemi e dal suo Capo Segreteria Agostina Alabiso: Vincenzo Trombadore, Questore della Provincia di Ragusa, il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, Marco Rota, Procuratore Facente Funzione presso il Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato, Sostituto del Presidente del Tribunale di Ragusa, Carmine Rosciano, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, Walter Mela, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa.

Il Prefetto ha previsto anche una magnifica illustrazione dei pregiati interni del Palazzo, con particolare attenzione alle storiche tempere del Cambellotti, brillantemente condotta dallo storico Saro Distefano. La sede del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa è ospitata dal Comune di Scicli

