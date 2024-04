Pozzallo. Piano di sterilizzazione felina di Antonio Cicciarella

È diventata scandalosa la situazione dei gatti randagi in giro per la città di Pozzallo. Cucciolate a non finire invadono i vicoli della cittadina marittima, nella trascuranza di vigili urbani e operatori sanitari. Che i cittadini che rinvengono cani e gatti in difficoltà abbiano preso l’abitudine di rivolgersi a volontari e non alle autorità preposte è ormai fenomeno diffuso in tutto il sud Italia, ma a Pozzallo, dove Antonio “Ignazio” Cicciarella, presidente della associazione animalista “Il parco della Civiltà”, da anni si sostituisce al Comune salvando e trovando loro buone adozioni nel tempo centinaia tra gatti e cani, la situazione è al limite dell’assurdo.

Questo trambusto ha generato un far west incontrollato in cui i cittadini che amano gli animali sono costretti ad agire autonomamente per raccogliere e salvare i randagi. E tra le persone perbene, molti lucrano, agendo in quella zona di illegalità che i comuni, se non c’è intervento dell’autorità giudiziaria, fingono di non vedere. E non è un caso che questo associazionismo fuori legge si mostri ostile alla nuova legge regionale sul randagismo, molto severa nelle sanzioni.

Secondo punto, la sterilizzazione che non viene presa in considerazione da parte delle autorità preposte. La crescita numerica non proporzionata alle capacità ricettive del territorio rappresenta un fattore di rischio per la diffusione di malattie con conseguente compromissione dello stato di salute degli animali e delle condizioni igienico-sanitarie del contesto. È stato accertato, invece, che i felini sottoposti a sterilizzazione presentano minori problematiche comportamentali soprattutto in termini di aggressività. Con la diminuzione degli accoppiamenti e delle conflittualità tra felini, diminuisce parallelamente la diffusione delle malattie che si propagano attraverso il contatto del sangue o dei liquidi corporei.

“Chiedo un piano di sterilizzazione per le colonie feline – dice Cicciarella – che sono presenti in diversi punti del paese. Troppi cuccioli sono in giro per la città, la situazione sta diventando insostenibile”. Richiesta, quest’ultima, che è stata protocollata e spedita alle autorità competenti, non ultimo il sindaco della città di Pozzallo, Roberto Ammatuna. ‎

