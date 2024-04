Monterosso. Si costituisce gruppo DC in Consiglio Comunale

Costituito in seno al Consiglio Comunale il Gruppo politico della Democrazia Cristiana. Ne fanno parte i consiglieri comunali Paolo Amato e Rosy Maria Tavano . “ Ringraziamo – affermano Amato e Tavano – l’onorevole Abbate e la segretaria provinciale Anna Maria Aiello per la fiducia e il sostegno accordato. Continua il lavoro dai banchi dell’opposizione nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori, mettendo a disposizione, il proprio impegno e competenze per il bene e l’interesse esclusivo della comunità monterossana e iblea”.

