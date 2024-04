In vigore fino al 30 settembre l’ordinanza “antibivacco” nel centro storico di Ragusa

“Riunito in Prefettura la scorsa settimana, il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica – afferma il sindaco Peppe Cassì – ha confermato quanto già ci era stato riportato da alcuni cittadini: sicurezza e decoro percepiti in Centro storico sono in miglioramento ed è quindi necessario proseguire sul solco già tracciato.

Per questo motivo, anche nei prossimi mesi e fino al 30 settembre 2024, dalle ore 17.00 alle 07.00, sarà in vigore l’ordinanza antibivacco su una ampia area che ha per epicentro Piazza San Giovanni.

Riepiloghiamo i punti principali per l’ordinanza:

– Divieto di ogni forma di bivacco o schiamazzi;

– Divieto di vendita, di consumo o di detenere, salvo che in recipienti chiusi ed integri, ogni genere di bevanda alcolica. Il divieto non opera nel caso in cui la vendita e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei pubblici esercizi autorizzati e nelle pertinenze esterne occupate in concessione; non opera in occasione di sagre, eventi e manifestazioni organizzati o patrocinati dal Comune; non opera per le bevande alcoliche acquistate dal cliente all’interno di una spesa “familiare” complessiva che comprenda anche altri generi alimentari e beni di consumo.

– Divieto di deposito, abbandono e dispersione sul suolo pubblico di contenitori in vetro, lattine e qualsiasi altra tipologia di rifiuto;

– Divieto di utilizzare diffusori musicali;

– Divieto di qualsiasi attività ludica che causi il disturbo della quiete pubblica”.

Il testo completo è disponibile qui:

https://ragusa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-albo-pretorio?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=18669”

“Le testimonianze raccolte – afferma l’assessore a Polizia Municipale e Centro storico, Giovanni Gurrieri – confermano la bontà delle scelte intraprese e ci spronano a proseguire su questa strada. È ciò che faremo anche nei mesi estivi, che sono ovviamente quelli più delicati sia per via della presenza di turisti, sia perché aumenta l’abitudine di trascorrere serate all’aperto e fruire di luoghi splendidi come Piazza San Giovanni o la Rotonda Maria Occhipinti.

Il perimetro dell’ordinanza sarà infatti ampio, andando dalla Stazione a via Diaz e includendo aree come Piazza Salvatore e via Natalelli, e si estenderà ulteriormente all’area di via Marsala fino a Piazza Igea.

Con due strumenti provvederemo poi a rendere gli effetti dell’ordinanza ancora più incisivi: con il supporto del nuovo presidio della Polizia Municipale in Centro, attivo proprio su Piazza San Giovanni; con la traduzione del suo testo in più lingue, affinché possa essere compresa da tutti”.

Salva