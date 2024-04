Il Santa Croce calcio ospita il Città di Gela

Terz’ultima giornata del campionato di Eccellenza con il Santa Croce calcio che affronterà fra le mura amiche il Città di Gela. Dopo la cocente sconfitta di domenica scorsa i ragazzi di mister Carmelo Di Salvo sono consapevoli che le speranze di raggiungere i play out sono quasi nulle.

Nonostante tutto, per dignità ed orgoglio vogliono onorare il campionato e affronteranno i nisseni per conquistare una vittoria fra le mura amiche.

Quella contro il Gela, infatti, è la seconda delle due gare casalinghe consecutive che la squadra di mister Carmelo Di Salvo sosterrà, dopodiché, ci sarà la trasferta di Glaica di Piraino contro la Nebros e si chiuderà ancora sul terreno di gioco del Kennedy, (domenica 21 aprile), contro il Paternò.

La gara si giocherà domenica pomeriggio al Kennedy e avrà inizio alle ore 16.00.

A dirigere la contesa sarà il signor Valerio Massimo Cassia della sezione arbitrale di Siracusa che sarà assistito dai signori Miccichè e Mangiapane entrambi della sezione arbitrale di Agrigento.

