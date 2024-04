Pozzallo. Giù dal balcone di casa. Arriva elisoccorso

Il forte vento di stamani è stato dannoso per un cittadino di Pozzallo, il quale, pensando bene di fare qualche lavoretto sul balcone del primo piano, pare sia caduto giù, facendo un volo spaventoso. É successo in una abitazione nei pressi della scuola “San Francesco”, nel popoloso quartiere di Raganzino. I soccorsi sono arrivati in maniera repentina. Riferisce chi ha visto la scena che, l’uomo, una volta stramazzato a terra, era comunque vigile e cosciente. Le prime informazioni parlano di qualche costola rotta, anche se l’uomo è stato trasferito in elicottero presso l’ospedale catanese del “Garibaldi” e ne avrà per parecchi giorni.

L’elicottero (in foto) è atterrato di fronte ai campetti di calcetto di via Follerau, con l’ausilio dei carabinieri che hanno bloccato la strada, facilitando e accelerando le operazioni di salvataggio.

Salva