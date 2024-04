Continua l’iniziativa “Differenziamo Ragusa in Centro”

Continua il progetto Differenziamo Ragusa 2024 promosso dagli Assessorati all’Ambiente e alla Pubblica istruzione del Comune di Ragusa in collaborazione con l’Impresa Ecologica di Busso Sebastiano E.C. Sas.

L’iniziativa è mirata a sensibilizzare i più giovani sulla corretta separazione dei rifiuti e tramite loro tutte le famiglie, le associazioni, la comunità, ai valori della tutela ambientale.

Nel mese di aprile il progetto continuerà giorno 12 a Ragusa Ibla e il 19 in Centro Storico superiore, con partenza alle ore 9 da piazza San Giovanni, e in periferia, con partenza allo stesso orario dal parcheggio del McDonald’s. Lo slogan è “Vestiti di verde e vieni con noi”. In tutti i casi i ragazzi saranno impegnati dalle 9 alle 12.

Differenziamo Ragusa, oltre alle scuole coinvolte nel progetto, si avvale della collaborazione di Custodi del Creato, Plastic Free, Direzione Ragusa, Enalcaccia Pt, Fondazione Sorella Natura.

L’ultima fase del progetto prevede un concorso a premi, sempre per le scuole. La premiazione, in programma per il mese di maggio, regalerà a un massimo di 100 studenti la possibilità di una visita istruttiva all’Ecomac Smaltimenti srl di Siracusa, così da comprendere tutte le fasi del riciclo dei rifiuti.

