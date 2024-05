Scicli, guidava sotto effetto di droghe, denunciato

La Polizia Locale di Scicli ha individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 187 del codice della strada, un automobilista che guidava in stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

L’ operazione rientra nell’intensa attività di controllo del territorio svolta dagli agenti, in particolare negli ultimi mesi sono stati sanzionati 172 veicoli per omessa revisione, 15 per omessa copertura assicurativa, 40 per mancato uso delle cinture, 2 per l’uso del telefonino alla guida.

Salva