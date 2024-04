Un ottantenne è stato trasferito in elisoccorso a Catania

E‘ stato trasferito in elisoccorso al Trauma Center di Catania. Si tratta di un ottantenne che a causa di un grave incidente capitatogli mentre si accingeva a tagliare della legna con un flex, ha per un attimo perso il controllo dell’attrezzo che ha finito la sua corsa sul braccio sinistro del malcapitato. Prontamente soccorso, è stato prima trasportato all’Ospedale “Maggiore Nino Baglieri” per le cure del caso, ma vista la gravità dell’incidente i sanitari del nosocomio, hanno deciso l’immediato trasferimento a Catania.

