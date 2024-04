Case Popolari di Pozzallo. Audizione in IV Commissione all’ARS

Proficuo incontro in IV Commissione Territorio e Ambiente all’Assemblea Regionale Siciliana, riunitasi con urgenza a seguito di quanto evidenziato in seno al Consiglio Comunale di Pozzallo dal Consigliere Giuseppe Giampietro che, con propria mozione, aveva segnalato le sconfortanti condizioni di sicurezza e di vivibilità in cui versano gli abitanti delle case popolari di Piazzale Italia a Pozzallo.

Alla presenza dei membri della Commissione e della Deputazione regionale del territorio ibleo, il Consigliere Giampietro – poi supportato anche dall’intervento del Presidente del Consiglio comunale di Pozzallo, Quintilia Celestri – ha rappresentato le condizioni di disagio particolarmente gravose vissute dagli abitanti delle strutture popolari, ai quali non vengono garantiti, da tempo, nemmeno i servizi essenziali.

Tutti i deputati regionali presenti in aula, ascoltato quanto dettagliatamente esposto da Giampietro, esprimevano la piena solidarietà ai cittadini pozzallesi, ritenendo, altresì, prioritario un intervento risolutivo dell’atavica questione. Al dibattito interveniva anche l’Assessore regionale alle Infrastrutture, Aricò che, nel ritenere ormai improcrastinabile l’adozione una nuova riforma degli IACP, ha informato i presenti che è in atto una ricognizione dei capitoli regionali tesa all’individuazione di fondi specifici da assegnare a tali tipologie di interventi. Su indicazione del Presidente della Commissione, On. Carta, si chiedevano chiarimenti sulla questione al Commissario dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa, Santoro, il quale, dal suo canto, rappresentava la particolare condizione di fragilità strutturale in cui versano le strutture edilizie popolari pozzallesi di Piazzale Italia.

Alla fine della riunione politica l’Onorevole Abbate, deputato proponente l’audizione a Palermo, ha chiesto di rinnovare in tempi brevi l’incontro, auspicando che vengano estrinsecate nel dettaglio le deficienze riferite dal dirigente dell’IACP.

Il Consigliere Giampietro, particolarmente soddisfatto per aver contribuito ad innalzare la questione ai massimi livelli politici regionali, auspica che la politica e la dirigenza amministrativa regionale possano dare risposte concrete e risolutive a tutti gli abitanti delle case popolari pozzallesi, tutelando, in tal modo, il loro incontestabile diritto di vivere in condizioni più dignitose.

