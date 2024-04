Siracusa: Investito da un’auto muore un uomo di 63 anni

Investito da una Porsche, muore Lakhdar Ben Hamadi, un uomo di 63 anni di origine tunisina, che in sella alla sua bicicletta stava percorrendo la strada Rosolini-Pachino. Dalla prima ricostruzione del tragico incidente, pare che il malcapitato sia uscito dall’incrocio per immettersi sulla provinciale, quando è stato investito da una Porsche che da Rosolini si dirigeva verso Pachino. Alla guida dell’auto di grossa cilindrata un rosolinese di 25 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Per i rilievi del tragico incidente, sono intervenuti Polizia, Carabinieri e Polizia Locale che hanno chiuso il tratto di strada, deviando il traffico in via alternative, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

