Csen. A Pozzallo il torneo dell’Asd Young rivolto esclusivamente ai papà

E’ la prima volta, in provincia di Ragusa, che si organizza un torneo di calcio in cui a mettersi in gioco sono esclusivamente i papà. Di ogni età. Molto stimolante l’idea venuta in mente all’Asd Young Pozzallo che, attraverso il proprio responsabile, Francesco Iaci, è riuscita a coinvolgere 70 papà suddivisi in sei squadre con i nomi di sei società di Serie A: Sassuolo, Atalanta, Monza, Udinese, Empoli e Lecce. E non è un caso che il torneo sia stato soprannominato Serie A Young Csen. A portare i propri saluti ai partecipanti il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, in considerazione del fatto che l’Asd è affiliata proprio all’ente di promozione sportiva. “Ho trovato un clima caratterizzato da grande entusiasmo – commenta il presidente Cassisi – ed è per questo che rivolgo i miei complimenti alla Young Pozzallo per questa idea che ritengo possa essere mutuata anche in altre realtà territoriali. Potersi confrontare in occasione di partite della disciplina sportiva più praticata la dice lunga sull’interesse che la suddetta iniziativa ha saputo catalizzare sin dalle sue fasi d’esordio. Il torneo ha preso il via lo scorso mese di gennaio e proseguirà sino a giugno. Ne vedremo, dunque, delle belle prima che sia decretata la formazione vincitrice”.

Salva